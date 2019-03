Bote com quatro pessoas fica à deriva em Jequiá da Praia

Data: 05/03/2019



Um bote com quatro pessoas ficou à deriva no Povoado Lagoa Azeda, em Jequiá da Praia, no Litoral Sul de Alagoas, na segunda-feira (4). Elas foram resgatadas com vida.

As pessoas que estavam no bote não tiveram os nomes divulgados.

O Corpo de Bombeiros chegou a deslocar dois helicópteros para a ocorrência, mas o resgate já estava sendo feito pela Marinha. Mesmo assim, a equipe permaneceu no local para dar apoio na operação, que contou também com a ajuda de uma embarcação de pesca.

De acordo com a Marinha, um inquérito será instaurado para apurar as causas e as responsabilidades do naufrágio.

Fonte: G1/AL