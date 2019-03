Inscrições para o curso Pré-Enem da Ufal vão até 11 de março

Data: 05/03/2019



Estudantes interessados em participar do curso Pré-Enem Comunitário, da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), têm até o dia 11 de março para se inscrever. Para participar das aulas, que são gratuitas, é preciso estar devidamente matriculado no 3º ano do Ensino Médio.

Clique aqui para conferir o edital

De acordo com a Pró-reitoria de Extensão (Proex) da Ufal, o curso é aberto para quem estuda ou concluiu o 3º ano na rede pública ou em alguma instituição privada, com bolsa integral.

As inscrições devem ser realizadas através do site do Sistema do Núcleo Executivo de Processos Seletivos da Comissão Permanente de Vestibular (Copeve).

Depois, entre os dias 18 e 20 de março, é preciso fazer a confirmação presencial da inscrição, na sala do Programa Conexões de Saberes, no Auditório Nabuco Lopes, localizado na reitoria da universidade, no Campus A.C. Simões, na Cidade Universitária. O local funciona das 9h às 21h.

Os documentos necessários para essa etapa são o RG, CPF, histórico ou declaração escolar e o comprovante de renda per capita da família.

A lista com as inscrições homologadas e o cartão de inscrição ficam disponíveis de 2 a 7 de abril. Nesse último dia, inclusive, será realizada a prova objetiva com os pré-selecionados, às 14h. O resultado final desta etapa deve ser divulgado no dia 18 de abril.

Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (82) 3214-1091.

Fonte: G1/AL