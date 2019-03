Carnaval transcorre de forma tranquila em toda a área do 11º BPM

Data: 07/03/2019



Desde a sexta-feira dia 01 de março do corrente ano até a data de ontem o carnaval na área de cobertura do 11BPM transcorreu de forma tranquila. A área que compreende os municípios de Coruripe, Feliz Deserto, Piaçabuçu, Pindorama, Penedo, Porto Real do Colégio, Igreja Nova e São Brás, que comporta grandes carnavais em locais como a famosa Praia do Peba e nos povoados de Miai de Baixo, Miai de Cima e Pontal do Coruripe teve um carnaval seguro e sem problemas de grande vulto.

Nesses dias não houve nenhum registro de CVLI (crimes violentos letais intencionais) com emprego total da tropa e apoio do helicóptero da Secretaria de Segurança Pública que sobrevoou a área, acompanhados de equipe medica com o intuito de evitar afogamentos, bem como fizeram o patrulhamento ostensivo em conjunto com as guarnições de terra.

Salienta-se também que, não houve registros de acidentes automobilísticos com vítima fatal. A esse respeito o comandante do 11BPM falou: “encerramos o Carnaval com o balanço positivo sabendo que nosso trabalho pôde proporcionar cidades seguras para que os foliões pudessem brincar sem que a violência pudesse alcançar seus familiares”. Em tempo agradecendo a tropa do 11BPM pelo brilhante trabalho desempenhado nos eventos momescos.

Fonte: Assessoria 11º BPM