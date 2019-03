concurso TJ/AL empossa nesta sexta-feira mais 60 técnicos judiciários

Data: 07/03/2019



O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), desembargador Tutmés Airan de Albuquerque, empossa, no próximo dia 8, mais 60 técnicos judiciários aprovados no último concurso público para servidores. A solenidade terá início às 9h, na sede do Tribunal.

A nomeação dos aprovados ocorreu no início de fevereiro.

“Esses servidores são da maior importância porque há comarcas que carecem muito de profissional. Eles vão contribuir para que os serviços do Judiciário se tornem mais rápidos e efetivos”, disse o desembargador Tutmés Airan na ocasião.

A definição das lotações também será no dia 8, às 14h, no TJAL e será feita pela Corregedoria Geral da Justiça. O concurso público do Tribunal teve edital lançado em dezembro de 2017.

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o certame ofertou 131 vagas, sendo 100 para técnico judiciário, 15 para analista judiciário (área judiciária), 15 para analista judiciário (oficial de justiça) e 1 para analista judiciário (área de estatística).

Em janeiro deste ano, houve a posse de 60 técnicos, 15 oficiais de justiça, 5 analistas e 1 estatístico.

com assessoria