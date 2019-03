Homem é preso acusado de assaltar mulher com arma de brinquedo

Data: 06/03/2019



Uma equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), prendeu um jovem no inicio da tarde desta quarta-feira (06), na Avenida Assis Chateaubriand, no Centro de Maceió, após ter cometimento um roubo a uma senhora na região com uma arma de brinquedo.

Segundo informações do BPTran, o suspeito identificado como Arthur Felipe Ferreira Bandeira, de 19 anos, chegou a ser contido e agredido por populares até a chegada dos militares ao local. Durante buscas na região, a equipe encontrou a arma de brinquedo que foi utilizada no roubo e os objetos que foram roubados da vítima.

Arthur Felipe que foi ferido por populares chegou a ser encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), no bairro do Trapiche da Barra, para receber atendimento médico e logo em seguida encaminhado à Central de Flagrantes I, no Farol, para a realização dos procedimentos cabíveis.

Fonte: CadaMinuto