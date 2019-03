Mano Walter é atingido por latinha de cerveja em show no Maranhão; vídeo

Data: 07/03/2019



O cantor Mano Walter teve que interromper um show na noite de ontem (6), em Imperatriz, no Maranhão, para receber atendimento médico após ser atingido por uma latinha de cerveja arremessada por alguém do público.

O vídeo do momento viralizou nas redes sociais e foi compartilhado em diversos grupos de Whatsapp na manhã de hoje. Nele é possível ver quando o cantor é atingido no rosto; assista:

Procurado pelo portal Extra, do Rio de Janeiro, o empresário de Mano Walter contou que a boca e o nariz do cantor sangraram com o impacto da latinha.

“Ele estava cantando a última música quando um folião jogou a latinha cheia de cerveja no rosto dele. O microfone chegou a cair no chão, e ele ficou com a boca e o nariz sangrando muito na hora. Mano ainda ia cantar mais uma música, mas decidiu acabar o show ali na hora e ir embora. Ficamos perplexos com a falta de respeito”, disse.

Apesar do ocorrido, Mano Walter não falou sobre o caso. No perfil dele no Instagram, o cantor apenas agradeceu o carinho que recebeu no público na cidade.

Não foi possível identificar a pessoa que atirou a latinha de cerveja no rosto do artista. Segundo o empresário, 50 mil pessoas estavam no show.

Fonte: TNH1