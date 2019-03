Marinha do Brasil abre 960 vagas de nível médio para Soldados Fuzileiros Navais

Data: 07/03/2019



O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais abriu 960 vagas no Concurso de Admissão às turmas I e II de 2020 do Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais, com possibilidade de promoção até a graduação de Suboficial ao longo da carreira. As inscrições estarão abertas entre os dias 27 de fevereiro e 28 de março e poderão ser realizadas pelo site www.marinha.mil.br/cgcfn ou presencialmente, nos endereços listados no edital.

Na área de jurisdição do Comando do 3o Distrito Naval, as inscrições podem ser realizadas: em Fortaleza-CE, na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará; em Natal-RN, no Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal; em João Pessoa-PB, na Capitania dos Portos da Paraíba; em Recife-PE, na Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco; e em Maceió-AL, na Capitania dos Portos de Alagoas.

Para concorrer às vagas, é preciso ser brasileiro do sexo masculino, com idade de no mínimo 18 e no máximo 21 anos em 1o de janeiro de 2020, e ter o ensino médio completo.

No momento da inscrição, o candidato poderá optar para concorrer às vagas dos seguintes locais para servir inicialmente: Unidades da Marinha no Rio de Janeiro-RJ, Unidades da Marinha em Brasília-DF, Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande-RS, 1o Batalhão de Operações Ribeirinhas em Manaus-AM, 2o Batalhão de Operações Ribeirinhas em Belém-PA, Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário-MS, Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal-RN, Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador-BA e Batalhão de Defesa NBQR de Aramar-SP. A distribuição das vagas ocorrerá de acordo com as necessidades da Administração Naval.

A primeira etapa do processo seletivo consiste em exame de escolaridade, com provas de Português e Matemática, a ser realizado no dia 28 de maio de 2019. Os aprovados na etapa inicial passarão ainda por verificação de dados biográficos e de documentos, teste psicológico, inspeção de saúde e teste de suficiência física.

Em seguida, os aprovados realizarão curso de formação, com duração de 17 semanas em órgãos de formação do Corpo de Fuzileiros Navais no Rio de Janeiro e em Brasília, em regime de internato e dedicação exclusiva até o dia da formatura. Durante o curso, além de serem proporcionados alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, o Recruta Fuzileiro Naval perceberá remuneração atinente à sua graduação, como ajuda de custo para suas despesas pessoais.

Locais de inscrição no Comando do 3o Distrito Naval:

Fortaleza (CE) – Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará – Avenida Coronel Filomeno Gomes s/no – Jacarecanga – Fortaleza – CE. CEP: 60010-280. Telefone: (85) 3288-4734.

Natal (RN) – Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal – Rua Marcílio Dias s/no – Quintas – Natal – RN. CEP: 59037-020. Telefone: (84) 3216-3414 ou 3216-3455, ramal 2112.

João Pessoa (PB) – Capitania dos Portos da Paraíba – Rua Barão do Triunfo, 372 – Varadouro – João Pessoa –PB. CEP: 58010-400. Telefone: (83) 3241-2805.

Recife (PE) – Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco – Avenida Olinda s/no – Complexo do Salgadinho – Olinda – PE. CEP: 53010-000. Telefone: (81) 3412-7615.

Maceió (AL) – Capitania dos Portos de Alagoas – Rua do Uruguai, no 44 – Jaraguá – Maceió – AL. CEP: 57025-120. Telefone: (82) 3215-5810.

Fonte: assessoria