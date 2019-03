Menina de 1 ano e dois meses cai em balde e morre afogada em Estrela de Alagoas

Data: 06/03/2019



Uma menina de um ano e dois meses morreu afogada, nesta quarta-feira (6), após cair dentro de um balde com água, no sítio Barriguda, localizado no município de Estrela de Alagoas. O caso foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas (CBM/AL).

No momento do acidente, a mãe, que não teve o nome divulgado, realizava trabalhos domésticos na residência onde mora, enquanto a filha, identificada como Esmeralda Tavares da Silva, brincava no quintal. Ela ainda relatou aos Bombeiros que, quando voltou à área externa da casa, se deparou com a cena.

A vítima chegou a ser encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeira dos Índios, mas não resistiu e acabou morrendo. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para a realização dos procedimentos cabíveis.

por Rayssa Cavalcante/Gazetaweb