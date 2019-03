Copa do Brasil: CRB decide o mata-mata da 3ª fase com o Bahia fora de casa

Data: 08/03/2019



Os mandos de campo da terceira fase da Copa do Brasil foram conhecidos na manhã desta sexta-feira (8), após sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Juventude, Fluminense, Avaí, Corinthians, Santos, Santa Cruz, Bahia, Criciúma e Londrina vão decidir o segundo e decisivo jogo diante do seu torcedor. A tabela detalhada com as datas, horários e locais dos jogos será divulgada em breve pela diretoria de competições da CBF.

Após eliminar Brasiliense e Goiás nas duas primeiras fases, o CRB pega o Bahia nesta terceira fase, que será disputada em jogos de ida e volta. Não há o critério do gol qualificado e, em caso de igualdade na soma dos placares dos dois jogos, a decisão irá para os pênaltis.

Reencontro

CRB e Bahia já se enfrentaram neste ano, foi na primeira rodada da Copa do Nordeste. Tricolor e Galo ficaram no empate em 1 a 1 na Arena Fonte Nova. Gilberto marcou para o Bahia e Mateus Silva anotou o gol do Regatas.

Cotas

O CRB já garantiu um total de R$ 2,6 milhões em cotas de participação na competição nacional. Foram R$ 525 mil pela primeira fase, R$ 625 pela segunda e mais R$ 1.450.000,00 por chegar na terceira fase. Em caso de classificação para a quarta fase, o valor de lucro para os clubes é de R$ 1.900.000,00.

Vila Nova-GO aguarda definição de adversário

Classificado para a terceira fase, o Vila Nova-GO espera ainda o seu adversário. Ele sairá do duelo entre Bragantino-PA, classificado para a segunda fase, e Aparecidense-GO ou Ponte Preta. Esse jogo é válido pela primeira fase da competição. O sorteio, no entanto, já definiu que o Vila Nova irá fazer o segundo jogo fora de casa.

Vila Nova x Bragantino-PA ou Aparecidense-GO/Ponte Preta*

Confira abaixo os confrontos da terceira fase (clubes em negrito decidem segundo jogo em casa):

Botafogo x Juventude

Luverdense x Fluminense

Vasco x Avaí

Ceará x Corinthians

Atlético-GO x Santos

ABC x Santa Cruz

CRB x Bahia

Chapecoense x Criciúma

Botafogo-PB x Londrina

Fonte: assessoria CBF