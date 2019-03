Vereador Ernande Pinheiro requer providências para alagamento no Largo de Fátima

Data: 08/03/2019



Preocupado com a aproximação do período de chuvas, o Vereador Ernande Pinheiro requereu providências da Secretaria Municipal de Infraestrutura em relação ao alagamento de via pública no Largo de Fátima, entre o posto de combustíveis e a via conhecida como Beco do Caranguejo. Para o mesmo setor da Prefeitura de Penedo, Ernande Pinheiro solicita providências em relação à recomposição do calçamento da Rua Trindade (Bairro Senhor do Bonfim), cerca de 150 metros próximos ao Bar do Jailton, conforme especificou o parlamentar

Fonte: Assessoria/Câmara