Dependente químico morre em centro de recuperação em Teotônio Vilela

Data: 11/03/2019



O dependente químico Ronivaldo Alves da Silva, de 26 anos, morreu na noite do sábado, dia 09, nas instalações do Centro de Recuperação Jerico, localizado na zona rural de Teotônio Vilela.

As informações foram confirmadas a reportagem do AlagoasWeb através da Guarda Civil Municipal, que esteve no local após a constatação do óbito, feita por um enfermeiro, após ser solicitado socorro.

Supostamente Ronivaldo sofria de cirrose e, após passar mal, foi pedido que o hospital do município enviasse ao local uma ambulância, no entanto, ao chegar no Centro, o socorrista que fez o atendimento constatou o óbito.

Ainda segundo a GCM, durante o procedimento o enfermeiro encontrou marcas que podem ter sido provocadas por agressão e acionou a Guarda Civil. “Vários hematomas pelo corpo da vítima, inclusive no rosto, além de sangramento no nariz e boca”, esclareceu um dos agentes de segurança que esteve no local.

A GCM encaminhou o caso a Polícia Civil (79º DP), que acionou o IML. O corpo do homem foi recolhido para Arapiraca, onde foi submetido a procedimento de autopsia. O laudo que deve esclarecer a causa da morte deve ser liberado nos próximos dias.

Fonte: AlagoasWeb