Vítima de afogamento na Praia do Sobral, em Maceió, é encontrada sem vida

Data: 11/03/2019



O Corpo de Bombeiros encontrou sem vida o rapaz que estava desaparecido no mar da Praia do Sobral, em Maceió. O resgate do corpo foi feito na tarde desta segunda-feira (11), mas a vítima estava desaparecida desde domingo (10).

No fim de semana, duas pessoas tinham se afogado, mas somente uma conseguiu sobreviver. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

A primeira vítima foi resgatada pelos bombeiros no mesmo dia do afogamento. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Desde o acontecido, os bombeiros procuravam no mar pela outra pessoa. As buscas foram retomadas na manhã desta segunda, mas o corpo só foi achado nesta tarde, entre a Praia do Sobral e a Praia da Avenida.

De acordo com os bombeiros, não foi necessário o resgate por embarcação. Os militares entraram na água e, por meio de nado, rebocaram o corpo para a areia.

Fonte: G1/AL