À frente da Seagri, Ronaldo Lessa vai priorizar a agricultura familiar e o agronegócio

Data: 12/03/2019



O novo secretário de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura (Seagri), Ronaldo Lessa, foi empossado pelo governador Renan Filho na manhã desta terça-feira (12), em solenidade realizada no Auditório Aqualtune do Palácio República dos Palmares. O ex-vereador, ex-prefeito de Maceió, governador por dois mandatos e ex-deputado estadual e federal assume a pasta com a meta de dar continuidade às políticas de incentivo ao agronegócio, por meio da desoneração das cadeias produtivas, e de fortalecer a agricultura familiar, gerando renda e oportunidades àqueles que mais precisam.

“O agronegócio é importante para o país e para Alagoas, por isso precisa ser ampliado. O Governo do Estado já começou esse processo e a gente tem de ampliar, inclusive na região dos perímetros irrigados do Canal do Sertão. As cooperativas, a agricultura familiar, aqueles que produzem alimentos, por outro lado, também integram uma cadeia muito importante, que além de gerar riqueza, distribui a renda”, avaliou Ronaldo Lessa.

Muitas pessoas compareceram à posse do novo secretário. O Auditório Aqualtune ficou pequeno. Prestigiaram a solenidade políticos, lideranças comunitárias, presidentes de cooperativas agrícolas e de movimentos sociais ligados ao campo; produtores rurais, professores, reitores e secretários estaduais.

“Servir sempre é importante, principalmente a um Governo que tem correspondido aos desafios, que quer vencer e que tem vencido muitas metas. Eu quero, com a experiência que a vida e o povo me deram, através dos mandatos que desempenhei, também fazer da Agricultura um marco deste Governo. Vamos atender ao agronegócio sim, mas também vamos olhar para os que mais precisam”, afirmou Ronaldo Lessa, bastante aplaudido.

Renan Filho afirmou que Lessa tem envergadura para qualificar política e tecnicamente o Governo de Alagoas, destacando a capacidade de interlocução do ex-governador. Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Lessa também foi consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) na segunda metade da década de 1990.

“Ronaldo Lessa sempre foi um grande aliado e uma referência da política alagoana. É um cidadão, ao mesmo tempo, conhecedor da realidade do nosso estado e com uma capacidade de trabalho que o coloca entre os gestores públicos que mais realizaram em Alagoas”, exaltou Renan Filho.

Secretariado

Durante entrevista coletiva, antes da solenidade, Renan Filho informou que nos próximos 15 dias todo o novo secretariado estará efetivado.

“Esse é um Governo qualificado do ponto de vista técnico, capaz de realizar e que vai entregar mais neste segundo mandato em comparação ao primeiro”, garantiu.

Fonte: Agência Alagoas