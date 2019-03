Comunidade Nova Jericó emite Nota sobre o óbito de Ronivaldo Alves em Teotônio Vilela

Data: 12/03/2019

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Comunidade Terapêutica Nova Jericó – Filial Rancho São João Bosco, localizada no município de Teotônio Vilela/AL, vem por meio de sua assessoria jurídica, esclarecer a respeito do óbito do Sr. Ronivaldo Alves da Silva, 35 anos, no último sábado (09).

A Instituição vem esclarecer que na sexta-feira (08) recebeu uma ligação da Assistente Social do Hospital do município, solicitando vaga para destinar o Sr. Ronivaldo para tratamento em dependência química e prontamente atendeu ao pedido para acolhê-lo. Contudo, ao chegar à Instituição a ser acolhido em vaga social, o homem estava visivelmente debilitado, tanto devido ao seu estado de saúde provocado pelo álcool, quanto pelas agressões sofridas na rua, antes de ser internado no hospital. Ao ser acolhido pela equipe terapêutica da Comunidade Nova Jericó, ele foi bem recebido, alimentado e cuidado, conforme o procedimento padrão. No sábado (09), o Sr. Ronivaldo teve seu estado de saúde agravado e começou a passar mal, Imediatamente a equipe terapêutica da Comunidade entrou em contato com o Hospital, mas quando o socorro chegou à Instituição, o acolhido já se encontrava em óbito.

A Comunidade Nova Jericó lamenta o ocorrido, e ressalta que deu toda assistência necessária ao acolhido e aos familiares, fazendo tudo o que estava ao seu alcance, tendo inclusive os familiares se posicionado agradecendo o apoio prestado.

por Assessoria