Operação prende em São Miguel dos Campos, AL, suspeitos de comandar o tráfico de drogas

Data: 12/03/2019



Onze pessoas foram presas nesta terça-feira (12) na Operação Profecia, realizada pelas polícias Civil e Militar em São Miguel dos Campos, região Sul de Alagoas, para prender integrantes de duas organizações criminosas que atuavam no tráfico de drogas da região.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) não divulgou o número de mandados expedidos pela Justiça para a operação desta manhã.

Na ação, foram apreendidos 6 kg de maconha, 145 pedras de crack e um revólver calibre 38.

As investigações duraram seis meses. A primeira etapa da Operação Profecia foi realizada no dia 25 de junho de 2018, onde doze pessoas já haviam sido presas em outras ações. Os chefes dos dois grupos já estavam no sistema prisional de Alagoas, mas mantinham relação com os demais envolvidos, que seguiam executando ações criminosas.

A operação foi realizada pela SSP com o apoio da Delegacia de Narcóticos (Dnarc) e 1ª Companhia da Polícia Militar e contou com apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Radiopatrulha (BPRp), Batalhão Rodoviário (BPRv), Grupamento Aéreo, Batalhão de Trânsito (BPTran) e 3° Batalhão para o cumprimento dos mandados.

A população pode utilizar o Disque Denúncia 181 para repassar à Segurança Pública mais detalhes que levem ao paradeiro de outros integrantes da organização.

Fonte: G1/AL