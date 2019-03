Reeducando é encontrado morto em cela da Casa de Custódia

Data: 11/03/2019



Um reeducando foi encontrado morto dentro de uma das celas da Casa de Custódia da Capital. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários de Alagoas (Sindapen) e pela Secretaria de Ressocialização (Seris). Este é o segundo caso de homicídio dentro do sistema prisional alagoano em menos de um mês.

David Rodrigues dos Santos foi encontrado com um corte profundo da região do pescoço até o umbigo, além de um buraco no lado direito do peito. Um outro corte em torno do pescoço mostra uma tentativa de decapitação.

Todos os reeducandos da cela em que a vítima estava serão apresentados à Central de Flagrantes para esclarecimentos sobre o ocorrido.

No último dia 19 do mês passado, um reeducando que estava no presídio Baldomero Cavalcanti também foi encontrado morto.

Seris

A Secretaria de Estado da Ressocialização e Inclusão Social (Seris) informou que abrirá procedimento administrativo disciplinar para levantar as causas e circunstâncias da morte do reeducando.

Ainda segundo a Seris, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. A Seris prestará toda a assistência necessária aos familiares.

por Hebert Borges/Gazetaweb