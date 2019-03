Secretaria municipal de Serviços Públicos recolhe mais de 1000 toneladas de lixo mensalmente em Penedo

Data: 12/03/2019



A Secretaria municipal de Serviços Públicos que tem a frente o Secretário Moises Marques realizou em apenas um mês, o recolhimento de 1.194.76 toneladas de lixo doméstico em toda zona rural e urbana do município. Os dados são do relatório das atividades desenvolvidas pela secretaria, referente ao ultimo mês de janeiro, além disso, foram realizados pela pasta serviços de : Recolhimento de entulhos , iluminação pública, conservação de vias e logradouros públicos, poda e capinação e atendimento ao público.

Também foram realizadas coleta de lixo e entulho em alguns pontos da cidade, que embora seja proibido jogar lixo, mas que por inconveniência de alguns moradores são colocados constantemente nas ruas. Somente no período em que foram coletados os dados, foram retirados mais de 1404 metros cúbicos de entulhos e outros materiais dos bairros: Santa Luzia, Dom Constantino, centro, Avenida Getúlio Vargas, Raimundo marinho, Senhor do Bonfim e bairro Santo Antônio.

O objetivo do relatório divulgado, de acordo com informações da secretaria é mostrar com transparência a apresentação de serviços executados, na qual para sua elaboração foram utilizados registros diários dos serviços executados pelos colaboradores internos dos diversos setores.

De acordo com o Secretário Moises Marques a demora na coleta que vinha ocorrendo há alguns dias, teve como causa a quebra da carreta que fazia o transporte dos resíduos sólidos a cidade de Craíbas, ao qual os caminhões compactadores continuaram a fazer o serviço, levando o lixo para o agreste alagoano. Porém com a chegada de uma nova carreta enviada pela empresa responsável, a coleta será normalizada em todo o município até o final dessa semana, continuando a ser realizada de forma satisfatória, atendendo assim as necessidades da população penedense.

Outros serviços

Entre os diversos serviços realizados pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos está o setor de iluminação pública, onde foram realizados 137 atendimentos entre solicitações e serviços rotineiros para a manutenção na iluminação publica em toda área urbana e rural do município sendo contempladas com o referido serviço as adjacências dos seguintes bairros: Santa Isabel, Santa Isabel, Santo Antônio, Dom Constantino, senhor do Bonfim, centro, Raimundo marinho e Santa luzia e nos povoados: Gulandim, Campo Redondo, Marituba do Peixe, Coroa dos Patos, Coperativa II núcleo , Ponta Mofina, Santa Margarida e espigão.

Outro serviço realizado foi à conservação de vias e logradouros públicos, com a recuperação de calçamentos e calçadas, reposição de bocas de lobo danificadas e desentupimento de esgotos obstruídos por resíduos sólidos, a exemplo da realização de 41 reparos referentes à rede de esgoto em bairros da cidade e recuperados 397 metros quadrados de calçamento e meio fio em várias ruas da cidade, entre essas as ruas: Campos Teixeira, Tenente Mariano, rocheira, João Ramalho, Conj. José morais Lopes, entre outros.

O setor realizou ainda, cem podas de árvores na cidade e alguns povoados incluindo os pedidos da população. Já na capinação foram executados 53.240 metros lineares com as seguintes ruas contempladas: Bairro Santa Luzia, Bairro Santo Antônio, Bairro Dom Constantino, centro, senhor do Bonfim entre outros.

Fonte: Ascom/PMP