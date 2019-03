Coordenador da bancada de AL quer explicações sobre privatização do BNB

Data: 12/03/2019



O coordenador da bancada federal alagoana no Congresso Nacional, deputado federal Marx Beltrão (PSD), pediu explicações ao ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre os planos para uma possível privatização do Banco do Nordeste do Brasil S.A.(BNB). Informações sobre a possível venda da instituição, que tem mais de 90% de seu capital sob o controle do governo federal, têm preocupado organismos que atuam no fomento da economia da região. Beltrão fez discurso contra a privatização no plenário da Câmara, nesta terça-feira (12).

“Vamos solicitar ao ministro Paulo Guedes que esclareça quais os planos do governo com relação ao BNB, uma vez que este banco presta serviços essenciais para o desenvolvimento do Nordeste. O BNB é um banco de fomento e de inclusão social, e sua atuação proporciona que novos negócios sejam criados nos estados nordestinos. Sou contra a privatização e acredito ser muito importante que o governo apresente à sociedade o que pretende fazer com esta instituição financeira” afirmou Marx Beltrão.

Segundo a Agência Brasil, serviço de notícias da União, há projeções para privatizar ou liquidar cerca de 100 estatais brasileiras a partir deste ano. A intenção do governo seria arrecadar 20 bilhões de dólares com privatizações ainda em 2019. Até 2022, a meta seria alcançar entre 700 milhões a 800 milhões de dólares com a venda de estatais. No final de janeiro, o secretário de Desestatização e Desinvestimentos da gestão Jair Bolsonaro, Salim Mattar, teria declarado que apenas Petrobras, Banco do Brasil e Caixa permanecerão sob tutela do governo com o processo de privatização.

A afirmação teria deixado subentendido que o BNB está na lista de instituições a serem privatizadas e causou repúdio em vários estados da região. “Por isso vamos atuar solicitando de modo oficial as informações ao ministro Paulo Guedes. Vamos atuar com os demais colegas da bancada de todo o Nordeste, porque não podemos ficar sem esclarecimentos acerca do que será feito com o Banco do Nordeste, instituição que atua em quase 2 mil municípios dos nove estados nordestino e da região norte de Minas Gerais e do Espírito Santo”, ressaltou Marx Beltrão.

Fonte: Notícias ao Minuto