Prefeitura de Taquarana abre concurso público com oferta de 114 vagas

Data: 13/03/2019

A Prefeitura de Taquarana abriu concurso público para oferta de 114 vagas em seu quadro efetivo, para cargos de níveis fundamental, médio e superior. A publicação saiu no Diário Oficial do Estado (DOE) e indica a Fundação Vale do Piauí – Funvape – como a banca organizadora do processo seletivo.

Para cargos de nível superior, há vagas para agrônomo, analista de controle interno, assistente social, contador, enfermeiro, engenheiro civil, fisioterapeuta, médico (diversas especialidades), odontólogo, procurador jurídico e psicólogo.

Já para os cargos na área da educação, há vagas para professor de educação infantil, professor do 1º ao 5º ano, professor do 6º ao 9º ano (de matemática, geografia, história, ciências, artes, educação física e inglês).

Os cargos disponíveis para nível médio são de agente administrativo, assistente administrativo educacional e recreador infantil. Há ainda vagas de nível médio específico para cargos de auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de laboratório, fiscal de obras, fiscal de tributos, secretário escolar, técnico agrícola, técnico em edificações, técnico em enfermagem, técnico em informática.

Finalmente, para os cargos de nível fundamental incompleto, há vagas para auxiliar de serviços administrativos educacional, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de vigilância escolar, coveiro, gari, pedreiro e vigilante. Há ainda vagas de conhecimento específico para nível fundamental, que são: eletricista, motorista, motorista escolar, operador de máquinas pesadas e tratorista.

Inscrições

De acordo com as informações do edital, as inscrições devem acontecer entre os dias 18 de março a 21 de abril de 2019, no site da Funvapi (clique aqui para acessar o link de inscrição). As taxas variam entre R$ 60,00 (cargos de nível fundamental completo e incompleto), R$ 80,00 (cargos de nível médio), e R$100,00 (cargos de nível superior).

Provas

O concurso público constará de prova escrita objetiva para os cargos de nível fundamental e nível médio. Já para os cargos de nível superior, haverá prova objetiva escrita e prova de títulos. As avaliações para nível médio e superior, exceto de professores, na manhã do dia 2 de junho. Já as provas de nível fundamental e para professor devem ocorrer na tarde do mesmo dia.

Para mais informações sobre o certame – que tem validade de 2 anos, prorrogáveis por igual período – clique aqui e acesse o edital.

por Wanessa Oliveira/Gazetaweb