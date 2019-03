Profissionais desistem das vagas do Mais Médicos em Alagoas

Data: 13/03/2019



Cerca de 20 médicos de Alagoas desistiram de ocupar as vagas que preencheram do programa Mais Médicos no estado. Os profissionais já estavam atuando nos municípios em que se inscreveram. A informação foi confirmada ao G1 nesta terça-feira (12) pela coordenadora do Mais Médicos no estado, Ivana Pitta.

Segundo ela, os profissionais que deixaram o programa são alagoanos que se inscreveram na primeira etapa do edital, que foi para os médicos que moravam no Brasil. As saídas foram por diversos motivos.

“Uns não se adaptam, outros o Exército [Brasileiro] manda chamar ou [eles] passam em prova de residência. Mensalmente, a gente tem um supervisor que faz uma visita a todos os médicos do programa. Então, a gente fica sabendo porque eles comunicam para gente solicitando a reposição”, disse a coordenadora Ivana.

Ainda não se sabe em quais municípios os médicos estavam atuando.

Segundo a coordenadora do Mais Médicos em Alagoas, ainda não há informação oficial do Ministério da Saúde sobre nova ocupação das vagas dos desistentes.

Um balanço em relação às desistências e quais municípios ficaram sem a cobertura do programa federal deve ser feito no final deste mês pela coordenação estadual, quando os médicos formados no exterior, se aprovados na avaliação do governo, chegarem em Alagoas.

