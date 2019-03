Sesau de AL orienta pais a atualizarem a caderneta de vacinação dos filhos

Data: 12/03/2019



Pais estão sendo orientados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) a atualizarem a caderneta de vacinação de seus filhos, em especial contra a meningite. Segundo o órgão, a falta de imunização pode colocar em risco a saúde das crianças pequenas, que podem se tornar transmissoras de doenças.

A meningite é um processo inflamatório das meninges, que são membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal.

Ela pode ser desencadeada principalmente por vírus e bactérias, e a transmissão ocorre de pessoa para pessoa, através das vias respiratórias, por meio de gotículas ou secreções do nariz e da garganta.

Em Alagoas, estão disponíveis as vacinas pentavalente, meningocócita do tipo C, pneumocócica 10, pneumocócica 23-valente e a BCG.

“A vacina meningocócica C protefe as crianças da bactéria meningocóco C, a que mais causa meningite em crianças de até 4 anos. A vacina deve ser aplicada em crianças menores de cinco anos, e um reforço na adolescência, no período dos 11 aos 14 anos”, explica Denise Castro, assessora técnica do Programa Nacional de Imunização (PNI) da Sesau.

Confira abaixo onde estão disponíveis cada vacina e quem pode ser imunizado

Pneumocócica 10-valente

Imuniza contra doença pneumocócica, invasiva, pneumonia e otite média aguda e meningite. A vacina age estimulando o sistema de defesa do organismo a produzir anticorpos. Disponível nas Unidades Básicas de Saúde (USBs);

Pneumocócica 23-valente

Também conhecida como polissacarídica. Protege contra infecções pneumocócicas causadas pelos tipos mais comuns de pneumococos, principais causas da meningite e pneumonia em adultos. Pode ser administrada a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Disponível no Centro de Referência para Imunobiológico Especial (CRIER), no Hospital Hélvio Auto;

BCG

Previne formas graves da meningite tuberculosa e a forma disseminada. É aplicada em recém-nascidos. Caso a criança não tenha tomado, pode ser aplicada até os 4 anos, 11 meses e 29 dias de vida. A cicatriz da vacina surge após 6 a 12 semanas.

Pentavalente

Imuniza bebês contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite. Disponível nas Unidades Básicas de Saúde (USBs). Ela também pode ser aplicada em pessoas que apresentem:

Idade igual ou superior a 2 anos, caso apresentem doenças crônicas;

Perda de fluído cérebro-espinhal;

Infecção pelo HIV;

Doença de Hodgkin;

Linfoma;

Leucemia;

Câncer generalizado;

Insuficiência renal crônica ou síndrome nefrótica;

Recebam quimioterapia para câncer ou outro tratamento imunossupressor (incluindo corticóides) ou tenham sido submetidas a transplante de órgãos ou medula óssea.

Fonte: G1/AL