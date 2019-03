Autoridades municipais são homenageadas durante solenidade em comemoração aos 100 anos da Agência fluvial de Penedo

Data: 14/03/2019



A Marinha do Brasil realizou na manhã da última terça-feira (12), uma solenidade em homenagem aos 100 anos da Agência fluvial de Penedo, com a presença de diversas autoridades, incluindo o Vice Prefeito Ronaldo Lopes, Procurador Geral do Município Francisco Souza Guerra, secretários municipais, corpo de bombeiros, policia militar, poder judiciário e sociedade civil.

Durante o evento ocorreu o lançamento do selo comemorativo alusivo à data pelos Correios e também a entrega do titulo de Tripulante honorário, a autoridades municipais, incluindo a Secretaria de Educação Cyntia Alves, a Coordenadora Pedagógica da Secretaria municipal de Educação Lucia Pereira, entre outros.

O Capitão Bonfim, Agente Fluvial de Penedo falou sobre a historia da Capitania dos Portos de Penedo fundada no ano de 1919 e responsável pelos 289 km finais de percurso do Rio são Francisco, chegando a praia do Pontal do Peba, com uma destacada atuação da agência no cumprimento de sua missão.

Durante a solenidade o Vice Prefeito Ronaldo Lopes foi convidado pelo Gerente dos Correios em Penedo Esmerado Vitor, a realizar a segunda obliteração do selo e posterior assinatura no livro de registros dos correios.

Destaca-se também a exposição de quadros sobre os cem anos da Agência fluvial de Penedo, além do bolo confeccionado especialmente para a data.

Fonte: Ascom/PMP