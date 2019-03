Polícia Militar de Alagoas abre inscrições para a 35ª Corrida Tiradentes

Data: 14/03/2019



Uma das mais tradicionais corridas de rua de Maceió chega a sua 35ª edição. A Corrida Tiradentes será realizada pela Polícia Militar de Alagoas no dia 13 de abril, mas as inscrições para os participantes já foram iniciadas nesta quinta-feira (14). A Corrida Tiradentes pretende não só homenagear o patrono da Corporação, como também estreitar o relacionamento entre sociedade e a PM, por meio da prática esportiva. Outro objetivo da corrida é a promoção do lazer, com a melhoria da saúde e qualidade de vida das pessoas.

As inscrições já podem ser feitas pelo público civil pelo site www.contimeassessoria.com.br. Pessoas com a partir de 14 anos podem escolher as categorias Geral 5km (masculino e feminino), Geral 10 km (masculino e feminino) e ainda por faixa etária. O valor da inscrição on-line do lote promocional é de R$ 55,00. Esse valor segue até o dia 30 de março, a partir disso passa a ser R$ 60,00.

Já os policiais militares e demais integrantes das forças de Segurança Pública interessados em participar devem se dirigir à sala da 5ª Seção da PM, localizada no Quartel do Comando-Geral, para efetuar a inscrição. Apenas de forma presencial, eles conseguem se inscrever por um valor de R$ 35,00. Os idosos com 60 anos ou mais, que por lei ganham desconto de 50%, também só podem fazer as inscrições presencialmente de 8h às 12h30, de segunda a sexta-feira.

Todos os corredores que terminarem a prova receberão medalha de participação. Os três primeiros colocados das categorias, geral e militar, receberão troféus. Os kits dos atletas, compostos por uma sacola, uma camiseta e o número de inscrição, serão entregues no dia anterior ao da prova (12 de abril).

Mais informações sobre o evento poderão ser obtidas com o chefe do Departamento de Educação Física e Desporto da PM, capitão Alberto Cardoso, pelo telefone 98833-9354 ou pelo site da empresa organizadora. As inscrições para a 35ª Corrida Tiradentes seguem até o dia 8 de abril ou enquanto atingir limite de vagas disponíveis.

Patrono: Tiradentes

A independência do Brasil se tornou motivo de sua vida, pois radicalizou sua posição a ponto de não se importar com a entrega da própria vida naquela revolução. O que Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, não esperava é que um dos integrantes do grupo acabasse com o sonho de um país livre. Joaquim Silvério dos Reis, que se fingia ser amigo dos conspiradores e participava das reuniões, delatou o grupo aos representantes da coroa portuguesa.

Tiradentes foi preso em 1789, ficando Incomunicável por três anos até que, em 18 de abril de 1792, sua sentença é proferida. Às 9 horas do dia 21 e abril de 1792 foi iniciado o cortejo que culminaria em sua morte. A morte infamante a que foi condenado representa, na verdade, a glorificação de sua vida como protomártir de nossa independência. Os ideais de liberdade, pelos quais pugnou Tiradentes, num exemplo inexcedível de coragem, abnegação e patriotismo, constituem valioso patrimônio da nação, que devem ser preservados.

Pelo fato de ter mostrado grande bravura e exercer sua labuta nas milícias que cuidavam da ordem pública na época do Brasil colônia, por justiça fora aclamado como patrono das polícias militares do Brasil.

Serviço:

Evento: 35ª Corrida Tiradentes

Data: 13 de abril de 2019

Horário: 15h (concentração), 16h30 (largada)

Local: Praça Multieventos – Pajuçara

Informações: (82) 98833-9354



Fonte: Assessoria