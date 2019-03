Supletivo on-line da Seduc oferece certificação no Ensino Fundamental

Data: 13/03/2019



Jovens a partir de 15 anos de idade e adultos que ainda não concluíram o Ensino Fundamental terão mais uma oportunidade de avançar nos estudos com a participação nos exames de Supletivo On-line 2019, cujo edital foi publicado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) no Diário Oficial do Estado dessa terça-feira (12). As provas serão aplicadas bimestralmente em 22 polos em todo o estado (ver a lista abaixo) e a pré-inscrição da primeira aplicação ocorre de 14 a 21 de março, com provas acontecendo nos dias 28 e 29 de março.

A pré-inscrição deve ser feita na plataforma www.escolaweb.educacao.al.gov.br/pagina/exames-supletivos-de-alagoas, disponível ainda no site www.educacao.al.gov.br, onde também se encontra o edital. A divulgação dos pré-inscritos ocorre no período de 22 a 26 de março e a confirmação da inscrição acontecerá no mesmo período nas 13 Gerências Regionais de Educação (Geres), das 8h30 às 11h30 e 14h30 às 17h30.

No ato da pré-inscrição, os interessados apresentam requerimento próprio, impresso e assinado pelo candidato, conforme cronograma, originais e cópias de RG e CPF. Além disso, o candidato deverá, junto com a pré-inscrição, fazer uma pré-matrícula em uma escola da rede estadual para dar continuidade aos estudos na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“No ato da pré-inscrição no Supletivo Online, o candidato deverá solicitar a pré-matrícula para o 1o período da EJA Ensino Médio, podendo ele escolher até duas opções de escola de seu interesse. A confirmação desta pré-matrícula, vale ressaltar, só será feita se o candidato for aprovado na prova do Supletivo online”, explica a supervisora de EJA da Seduc, Mônica Sarmento.

As provas serão aplicadas em 22 escolas polo distribuídas entre as regionais, condicionadas à disponibilidade de dia e horário de agendamento online e serão organizadas em quatro áreas de conhecimento: Linguagens, Matemática,Ciências Humanas e Ciências da Natureza, sendo compostas de 10 (dez) questões de múltipla escolha cada uma, além da prova física de redação, que consistirá na elaboração de alguns gêneros textuais como: bula de remédio, receita de bolo, recados, cartas e mensagens.

Estão previstas novas aplicações do Supletivo On-line em maio, julho, setembro e novembro de 2019 e janeiro de 2020

Escolas polo – Vinte e duas escolas estaduais serão polos de aplicação do Supletivo Online. São elas:

1ª Gere

Escola Estadual Fernandes Lima – Rua Cel. Salustiano, 268 – Sítio São Jorge/ Maceió

Escola Estadual Eduardo da Mota Trigueiros – Rua Cel Adauto Gomes Barbosa, 686 – Jatiúca/Maceió

Escola Estadual Doutor Rodriguez de Melo – Rua Doutor José Paulino Albuquerque Sarmento nº 112- Ponta Grossa

2ª Gere

Escola Estadual Ana Lins – Rua Sen Máximo – Centro – São Miguel dos Campos

Escola Estadual Djalma Barros Siqueira – R. Pernambuco Novo, S/N – Centro –Coruripe

3ª Gere

Escola Estadual Graciliano Ramos – Av. 15 de Novembro – São Cristóvão – Palmeira dos Índios

Escola Estadual Humberto Mendes – Av. Muniz Falcão – São Cristóvão – Palmeira dos Índios

4ª Gere

Escola Estadual 13 de Outubro – Rua Frederico Maia, 82 – Centro – Viçosa

5ª Gere

Escola Estadual Professor Pedro de França Reis – Rua Antonio Marroquim, s/n, Baixão – Arapiraca

Escola Estadual Professora Antônia Izaura de Lisboa – Rua Antonio Marroquim, s/n, Baixão – Arapiraca

6ª Gere

Escola Estadual Professor Mileno Ferreira da Silva – Rua Gilmar Pereira Queiroz, 600 – Camoxinga – Santana do Ipanema

Escola Estadual Professora Laura Maria Chagas de Assis – Rua Gilmar Pereira de Queiroz, Santana do Ipanema

7ª Gere

Escola Estadual Dr. Carlos Gomes de Barros – Av. João Lyra Filho – S/N, União dos Palmares

8ª Gere

Escola Estadual Bráulio Cavalcante – Alameda da Esperança – Centro– Pão de Açúcar

9ª Gere

Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto – Rua Castro Alves, S/N – Sta. Luzia – Penedo

10ª Gere

Escola Estadual Nossa Senhora da Apresentação – Rua do Varadouro, S/N – Centro – Porto Calvo

11ª Gere

Escola Estadual Xingó I – Av. Rio São Francisco, S/N – Xingó – Piranhas

Escola Estadual Luiz Augusto de A Menezes – Rua Nascimento Bandeira, 215 – Centro, Delmiro Gouveia – AL

12ª Gere

Escola Estadual Santos Dumont – Vila Militar – Destacamento da FAB –Tabuleiro do Pinto – Rio Largo

Escola Estadual Francisco Leão – Pça. Teixeira Bastos, S/N – Rio Largo

13ª Gere

Escola Estadual Benedita de Castro – Rua Santa Rita, Clima Bom –Tabuleiro do Martins/Maceió

Escola Estadual Irene Garrido – Rua G, QD 3, s/n, Conj. Dubeaux Leão – Tabuleiro do Martins/Maceió

Fonte: Agência Alagoas