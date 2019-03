Confira a previsão do tempo para este fim de semana em Alagoas

Data: 15/03/2019

A Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) publicou, no www.semarh.al.gov.br, a previsão do tempo para o final de semana em Alagoas.

Segundo o monitoramento, para a sexta-feira (15), algumas regiões como Litoral, Zona da Mata e Agreste, por exemplo, podem ter períodos nublados. Em Maceió, a manhã começou com tempo aberto e durante o dia existe a previsão de sol entre poucas nuvens.

Já no sábado (16), a manhã tende a iniciar parcialmente nublada nas regiões do Litoral, Agreste e até mesmo no Sertão. O tempo deve modificar, aparecendo assim o sol entre nuvens. A temperatura máxima para o Litoral pode chegar a 32° C, enquanto que no Sertão pode atingir 36° C.

Para o domingo (17), o dia pode começar com sol entre nuvens e no período da tarde pode haver algumas pancadas de chuvas em regiões isoladas do Litoral e Zona da Mata. No Agreste e Sertão, há possibilidade de dia nublado. A temperatura no Litoral pode chegar a 33° C, enquanto que no Sertão pode marcar 38° C.

Fonte: Semarh