Teto de escola situada na zona rural de Arapiraca desaba após fortes chuvas

Data: 15/03/2019



O teto da Escola Municipal Antônio Cezário de Oliveira, situada na zona rural de Arapiraca, desabou após as fortes chuvas que caíram na quarta-feira (13). A unidade estava em reforma com os trabalhos de retelhamento e as aulas ainda não haviam começado. Apesar do desabamento, ninguém ficou ferido.

“A gente estava fazendo uma reunião neste espaço e ouviu o estrondo. Achamos que era um trovão. As crianças iriam voltar a estudar nesta semana e seriam as vítimas se estivessem aqui”, disse Magrisson da Silva, vice-presidente da Associação Comunitária da Vila São José.

O mestre de obras, que coordena os trabalhos de retelhamento da escola, explicou que o forro foi ao chão, porque, no momento das chuvas, o teto estava descoberto devido à troca das telhas, e como o volume de chuvas foi grande, o forro não suportou o peso da água e caiu.

Representantes da Secretaria de Obras da prefeitura apareceram na escola e informaram que o local já não vai mais passar por reparos emergenciais, e sim, por uma reforma completa, e que uma equipe de engenheiros deve fazer uma inspeção no prédio, na próxima semana.

Em novembro do ano passado, a reportagem esteve na escola e mostrou os problemas estruturais do prédio. O ano letivo foi concluído agora e as aulas ainda não tiveram início por causa da reforma.

A unidade conta com quase 370 alunos matriculados, da pré-escola ao 5º ano do ensino fundamental. Enquanto isso, os moradores da Vila São José aguardam a finalização dos trabalhos.

Em resposta, a Prefeitura de Arapiraca disse que não há um prazo de quando a reforma será concluída, pois o prédio ainda vai ser avaliado por engenheiros. Informou, ainda, que a Secretaria de Educação vai se reunir nesta sexta-feira, com a direção da escola, para definir outro prédio onde as crianças possam estudar.

O Município acrescentou que uma equipe de manutenção está fazendo um levantamento em todas as unidades de ensino da cidade, para verificar a estrutura, tendo em vista as chuvas que caíram nesta semana.

