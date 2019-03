Câmara Municipal de Penedo aprova doação de áreas públicas para entidades culturais

Data: 17/03/2019



A Câmara Municipal de Penedo aprovou a doação de áreas públicas para instituições culturais da cidade durante a sessão realizada nesta quinta-feira, 14 de março. Os Projetos de Lei 05/2019 e 06/2019, ambos de autoria do Poder Executivo, beneficiam a Associação Cultural Juventude Fênix e a Agremiação Cultural Chapéu de Couro.

A iniciativa do Prefeito Marcius Beltrão e dos vereadores penedenses viabilizará a construção da sede da quadrilha junina Chapéu de Couro na Rua Projeta 37, bairro Raimundo Marinho, e da sede da banda fanfarra Fênix na Rua Projetada A do aterro da Lagoa do Oiteiro.

“As doações só engrandecem as duas associações que fazem um belíssimo trabalho em nossa cidade e permitirão que cada uma tenha, a cada ano que passa, uma melhor qualidade nos seus trabalhos para representar Penedo cada vez melhor”, destacou o Presidente Marcelo Pereira na justificativa do seu voto favorável.

Aprovada por unanimidade, a doação dos terrenos para as entidades ganhou um reforço do Vereador Mano da Caçamba (Armando Lima). Ele assegurou, para cada associação, duas caçambadas de material de construção. Fagner Matias e João Lucas alertaram para que as entidades beneficiadas cumpram com a finalidade da doação.

O ex-presidente do parlamento municipal, Vereador Júnior do Tó (Antônio de Figueiredo Barbosa Júnior), destacou o alinhamento das doações com o projeto de estruturação do turismo em Penedo, frisando que as duas entidades devem realizar apresentações públicas como contrapartida ao benefício que receberam do município.

Fonte: Assessoria