Colombiano Pablo Armero é anunciado como novo reforço do CSA

Data: 17/03/2019



Por meio de seu perfil no Instagram, o CSA anunciou, no início da madrugada deste domingo, 17, a contratação do lateral-esquerdo colombiano Pablo Armero, de 32 anos, para o restante da temporada 2019.

Ele é aguardado em Maceió até a próxima sexta-feira, para fazer exames médicos, assinar contrato e ser apresentado oficialmente pelo clube. Armero tem no currículo duas Copas do Mundo defendendo as cores da Colômbia.

No Brasil, Armero se destacou pelo Palmeiras nas temporadas de 2009 e 2010, quando atuou em 80 jogos e marcou um gol. O colombiano teve passagem discreta pelo Flamengo, em 2015, onde jogou apenas 6 partidas sem marcar gols. Em 2017, Armero foi contratado pelo Bahia, onde fez 21 partidas sem balançar as redes. Atualmente, o lateral-esquerdo estava no América de Cali e fez 21 partidas pelo clube, também sem marcar gols, em 2018.



Fonte: TNH1