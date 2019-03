Com goleada e tropeço do rival, CRB chega à semifinal na liderança do Alagoano

Data: 17/03/2019



O CRB bateu o CEO por 3×0, no Estadio Rei Pelé, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Alagoano, na tarde deste domingo (17). Com a vitória, somada ao empate do CSA, em Coruripe, a equipe comandada por Roberto Fernandes avançou a fase semifinal da competição na ponta da tabela, com 16 pontos conquistados.

Segundo o chaveamento previsto pelo regulamento do Estadual, o Galo vai enfrentar o Jaciobá, que terminou a primeira fase na quarta posição da tabela. Logo após a definição dos confrontos, a Federação Alagoana de Futebol (FAF), divulgou as datas dos dois confrontos entre Galo a Azulão do Sertão: a ida, com mando de campo do JAC, sendo na quarta-feira (20) e a volta, com mando do CRB, na quarta (27).

A derrota em Maceió eliminou o CEO, que ainda tinha chances de classificação para a fase seguinte. Se tivesse vencido, a equipe de Olho d’Água das Flores teria carimbado vaga na semifinal, retirando o Jaciobá e encarando o Galo.

por Mauricio Manoel/Gazetaweb