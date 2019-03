Sesau regulariza distribuição de remédios para glaucoma

Data: 17/03/2019



Desde o mês de fevereiro, a distribuição de remédios para glaucoma foi regularizada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesau), a partir da aquisição de um estoque de medicamentos capaz de suprir a demanda do Estado. A entrega dos medicamentos acontece mediante apresentação, pelo paciente, da documentação necessária, laudo médico, exames e receita, na sede da Componente Especializado em Assistência Farmacêutica (Ceaf), localizada na Rua Goiás, no bairro do Farol, em Maceió.

A entrega da documentação garante a lisura do processo e assegura a continuidade do tratamento pelo Ceaf. Segundo o assessor técnico do Ceaf, Yuri Almeida, a entrega dos medicamentos havia sido suspensa no início do ano, por recomendação do Ministério Público Federal, a partir da constatação de irregularidades supostamente cometidas por clínicas especializadas na informação, ao Ministério da Saúde, do número de pacientes atendidos.

“Algumas clínicas foram flagradas criando pacientes fantasmas para receber mais recursos do Ministério da Saúde. Em face dessa situação, foi requisitado ao Estado que assumisse a distribuição direta dos remédios para glaucoma”, esclareceu Yuri. “São oito tipos de colírio e um comprimido especializados na doença que voltaram a ser entregues a quem é de direito”, destacou.

O assessor reforçou o compromisso da Sesau em assegurar a entrega dos medicamentos agindo sempre em observância aos princípios que regem a administração pública, como transparência e responsabilidade. “A assistência e bem-estar da população são sempre a prioridade da gestão estadual e os pacientes tem seu direito ao tratamento do glaucoma garantido”, salientou.

Já a paciente Avé Nameje falou que não chegou a ter seu tratamento interrompido e que foi bem tratada por todos os funcionários do Ceaf. “Fui bem recebida e pude sanar todas as minhas dúvidas. Espero continuar meu tratamento sem problemas, como já faço há muitos anos”, declarou.

Fonte: Agência Alagoas