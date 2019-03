Federação define datas dos confrontos das semifinais do Campeonato Alagoano

Data: 18/03/2019



A Federação Alagoana de Futebol definiu na manhã desta segunda-feira as datas dos jogos pela semifinal do Campeonato Alagoano. O primeiro confronto entre Jaciobá e CRB está confirmado para quarta-feira, às 21h30, no Estádio Gerson Amaral. Já Coruripe e CSA se enfrentam no dia 27, na casa do Hulk.

Os jogos de volta também estão com as datas definidas. A partida entre CRB e Jaciobá será no dia 27, no Estádio Rei Pelé. CSA x Coruripe será em 3 de abril, também no Trapichão.

De acordo com o regulamento da competição, em caso de empate em pontos ganhos entre os dois times na semifinal, os critérios para definir o time que avança para a final serão os seguintes: melhor saldo de gols nas duas partidas; equipe de melhor campanha na primeira fase.

Confrontos das semifinais do Campeonato Alagoano

Jaciobá x CRB – (20/03, 21h30 – Estádio Gerson Amaral)

CRB x Jaciobá – (27/03, 20h30 – Estádio Rei Pelé)

Coruripe x CSA – (27/03, 21h30 – Estádio Gerson Amaral)

CSA x Coruripe – (3/04, 20h30 – Estádio Rei Pelé)

Fonte: Globoesporte