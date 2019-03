Prefeitura de Taquarana abre inscrições de concurso público; salários chegam a R$ 2,5 mil

Data: 18/03/2019



A Prefeitura de Taquarana, no Agreste de Alagoas, publicou nesta segunda-feira (18) edital do concurso público para vários cargos. Ao todo, são 114 vagas, com salários que variam de R$ 998 a R$ 2.500 (confira a lista com os cargos ao fim do texto).

Clique aqui para conferir o edital

As vagas são para os níveis fundamental incompleto e completo, médio e superior.

As inscrições do concurso devem ser feitas pelo site da Fundação do Vale do Piauí (Funvapi), realizadora do certame, a partir das 8h desta segunda até as 23h59 do dia 21 de abril.

As taxas de inscrição são de R$ 60, R$ 80 e R$ 100, a depender do nível de escolaridade selecionado.

O concurso tem apenas uma etapa para os cargos de nível fundamental e nível médio, que é a realização da prova objetiva no dia 2 de junho de 2019. Para os cargos de nível superior, além da prova objetiva, haverá a prova de títulos.

Confira os cargos disponíveis

Nível superior

agrônomo;

analista de controle interno;

assistente social;

contador;

enfermeiro;

engenheiro civil;

fisioterapeuta;

médico;

odontólogo;

procurador jurídico e psicológico;

professor de educação infantil, do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano.

Nível médio

agente administrativo;

assistente administrativo educacional;

recreador infantil.

Nível médio com conhecimento específico

auxiliar de desenvolvimento infantil;

auxiliar de laboratório;

fiscal de obras e tributos;

secretário escolar;

técnico agrícola;

técnico em edificações;

técnico em enfermagem e informática.

Nível fundamental incompleto

auxiliar de serviços administrativos educacional, gerais e de vigilância escolar;

coveiro;

gari;

pedreiro;

vigilante.

Nível fundamental com conhecimento específico

eletricista;

motorista;

motorista escolar;

operador de máquinas pesadas;

tratorista.

Fonte: G1/AL