Delegada ouve guarnição que trocou tiros com sargento da PM/AL

Data: 19/03/2019



A Polícia Civil ouviu a guarnição do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRP) envolvida na troca de tiros que culminou com a morte do sargento Valterly Lima, nesta terça-feira (19). A vítima estava sendo investigada pelo assassinato do soldado Ivanilton Leão de Farias, caso ocorrido em frente a um bar, em Arapiraca, nessa segunda-feira (18).

“A guarnição já prestou depoimento e verificamos que se tratou de um caso de resistência à prisão. Não tinha como evitar. O inquérito está praticamente encerrado”, disse a delegada Talita de Aquino, da Delegacia de Homicídios da Capital.

Para a delegada, o caso está concluído. “Foi um desdobramento de um homicídio ocorrido em Arapiraca. O sargento que entrou em confronto com a Polícia Militar em Maceió foi o autor da morte do soldado de Arapiraca e teria vindo para Maceió para fugir”, declarou a delegada.

Durante a investigação da PM e da Secretaria de Segurança de Pública (SSP), foi descoberto o endereço onde o sargento Valterly estava, em apartamento no Benedito Bentes. “Ele resistiu a prisão e atirou contra os policiais. Quando houve a morte do soldado em Arapiraca, souberam por testemunhas que teria sido o Valterly, começaram as investigações e conseguiram localizá-lo. Ele veio para cá com mais duas pessoas e um deles autuado por ter favorecido a fuga”, acrescenta Talita de Aquino.

O delegado Everton Gonçalves que investiga a morte do soldado Ivanilton informou à Gazetaweb que as investigações continuam para esclarecer pontos como a motivação do crime e saber se mais alguém participou do assassinato do militar, em Arapiraca. Sobre a informação de que Ivanilton foi baleado porque pegou nas partes íntimas do sargento, o delegado disse que isso não foi ainda confirmado.

por Regina Carvalho/Gazetaweb