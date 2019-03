Secult lança edital para seleção de Exposições Temporárias 2019

Data: 19/03/2019



Para incentivar e implantantar atividades que buscam dar uma maior visibilidade à cultura alagoana, o Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult/AL), lança mais uma vez o edital de Exposições Temporárias que tem como objetivo selecionar mostras que ocupem os espaços de equipamentos culturais da Secult, oferecendo novas opções de lazer ao público alagoano. Confira a documentação necessária no link http://bit.ly/EditalExposicoes2019.

O edital 2019 segue com inscrições abertas até o dia 28 de março e irá selecionar oito projetos para exibição nos museus da Imagem e do Som de Alagoas (Misa) e Palácio Floriano Peixoto (Mupa). Ao todo, serão investidos R$ 32 mil na produção artística visual, em suas diversas formas: argila, pedra, madeira, metal, tecido, papel, mídias analógicas, mídias digitais, etc.

Para a secretária de cultura Melina Freitas, ocupar os espaços disponibilizados pelo Estado é uma forma de atrair o alagoano para conhecer a sua história e revelar novos talentos. “Buscamos sempre incentivar os artistas alagoanos apoiando todos os segmentos culturais, sem exceção. Temos investido em artistas e nos equipamentos por acreditarmos que a cultura é para todos e que sem ela não há futuro”, destacou a titular da pasta.

Para participar, o candidato deve preencher o formulário de inscrição e entregar junto aos demais documentos disponíveis no site no protocolo da Secult, de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h, localizado na Praça Marechal Floriano Peixoto, Centro de Maceió, em envelope lacrado e identificado.

A avaliação dos candidatos será feita por uma comissão julgadora, composta por profissionais de renomado conhecimento na área, seguindo os critérios de relevância artística, apresentação do projeto e currículo do participante. O resultado final será divulgado no dia 10 de abril.

As exposições temporárias selecionadas passam a ser exibias ainda no primeiro semestre deste ano, finalizando no mês de novembro de 2019, com duração mínima de 30 dias e máxima de 60 dias cada.

Fonte: Agência Alagoas