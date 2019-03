Ações em comemoração ao dia da água serão realizadas em Penedo

Data: 20/03/2019

A água é fonte de vida, todos os seres humanos, plantas e animais dependem dela para sobreviver. No próximo dia 22 de Março é comemorado o Dia Mundial da Água, a data foi criada com o intuito de despertar a população sobre a importância da preservação desse bem para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta.

Visando a importância desse elemento fundamental para a todos, a Prefeitura de Penedo e o Ima- Instituto do meio ambiente de Alagoas, a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Ciências e Tecnologia de Penedo, juntamente com a Codevasf, estão realizando uma série de ações em comemoração ao dia da água em Penedo, nos dias 21 e 22 de Março com atividades direcionadas à população penedense com o objetivo de promover o interesse pela preservação das águas.

A programação será recheada de informações para agregar conhecimento aos participantes, além de comemorar esse dia busca-se fazer um alerta para a melhor utilização da água contará com: Gincana ambiental; Barco-escola; peixamento; Oficina de sabão ecológico; Trilhas ecológicas; Fossa agroecológica; Plantio de mudas de espécies nativas da região.

Nessa quinta-feira (21) às 9h ocorrerá uma a gincana ambiental na sede da APA- Área de Proteção Ambiental, localizada na entrada para o Povoado Capela, também serão realizadas trilhas e a implantação de uma fossa agroecológica. Já na sexta (22) será a vez do peixamento e também do barco-escola com saída no Porto das balsas.

Além disso haverá uma oficina de sabão que será realizada no CRAS- Centro de referência em Assistência Social, no bairro Santo Antônio.



Fonte: Ascom/PMP