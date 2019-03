Chapecoense negocia contratação de Marcelo Cabo

Data: 20/03/2019



A Chapecoense abriu negociação para tirar a comissão técnica do CSA. A informação que circula não é fake e o próprio clube já recebeu contato da Chape procurando saber o valor da multa rescisória.

A decisão ficará na mão do próprio técnico Marcelo Cabo.

Tudo começa com parte da torcida fazendo uma cobrança fora do tom e descabida, exercendo uma pressão no treinador e na direção que não deveria ser levada a sério. Torcedores de rede social que criam abaixo assinado para saída de Marcelo Cabo é o fim do mundo.

O pronunciamento da direção respondendo a pressão e a resposta do próprio Cabo mostrando números do desempenho do CSA também dão um tom e um tamanho as redes sociais maiores do que eles possuem.

Nem a direção, nem o técnico devem responder movimentos de redes sociais pois até segunda ordem, tem convicção da realização do trabalho.

Existem questionamentos em relação ao futebol que o CSA tem jogado e isso é natural. Mas a possível saída do treinador traz um prejuízo muito grande para o clube ás vésperas de momentos decisivos no Alagoano, Copa do Nordeste e restando um curto período para o começo da Série A.

Cabo tem um excelente trabalho no CSA. Está tentando formar uma equipe com mudanças significativas do ano passado para cá e mais, já no trabalho deste ano, mudanças também do começo do trabalho até agora. Não se monta um time em um período tão curto.

Não há no Brasil um time que já esteja pronto, que já consiga fluir naturalmente, todos, absolutamente todos, ainda estão em formação.

É aguardar a decisão de Cabo e torcer para que o carinho da maioria da torcida, a relação próxima com a direção e o fato de se sentir cidadão maceioense possa fazer com que ele tome a decisão de permanecer.

Este episódio também serve para mostrar o tamanho do CSA na Série A. Um clube vem , busca saber o valor da multa e afirma que vai pagar. Neste caso de Marcelo Cabo negociar, o CSA nada tem o que fazer.

Fonte: TNH1