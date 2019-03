Colégio Nossa Senhora de Fátima emite Nota de Esclarecimento após princípio de incêndio no prédio

Data: 20/03/2019



Momentos de tensão viveram alunos, funcionários e professores da Colégio Nossa Senhora de Fátima, em Penedo, nesta quarta-feira, 20. Por volta das 9h30 uma sobrecarga na rede elétrica pública ocasionou um curto circuito na caixa do medidor de voltagem do Colégio provocando um princípio de incêndio no prédio.

Como medida de prevenção, a direção do Colégio suspendeu todas as atividades no prédio, retornando o funcionamento normal na próxima sexta-feira, 22.

Vale salientar que apesar do susto, não houve nenhum acidente com as crianças, adolescentes e funcionários. O Corpo de Bombeiros foi acionado para as providências cabíveis.

por Redação