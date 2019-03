Emissão de carteirinhas do ID Jovem já está disponível em Penedo

Data: 21/03/2019



Com a carteirinha do ID Jovem é possível ter meia entrada em eventos, ir no cinema, viajar de graça ou pagando menos e gratuidade no Exame Nacional do Ensino Médio- Enem, por isso a Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria Municipal de Cultura e a Coordenadoria da Juventude informa que a emissão do ID Jovem já esta disponível em Penedo.

A Identidade Jovem é um documento digital criado pelo Governo Federal, conforme o decreto 8.537/2015, com o intuito de garantir alguns benefícios aos jovens brasileiros. O Programa é destinado para jovens de 15 a 29 anos.

De acordo com o Coordenador da juventude Cleiton Porfírio, tem direito a fazer o ID Jovem, jovens de baixa renda, cadastrados no Cadúnico (Cadastro Único) e na qual as famílias tenham renda familiar de no máximo dois salários mínimos.

Dessa forma, o primeiro passo para quem deseja utilizar o benefício, é estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – Cadúnico . Através do cadastro, os dados do jovem serão analisados pelo programa, e caso seja aprovado, será gerado um número de NIS que poderá ser usado pagar gerar sua ID Jovem posteriormente.

Para realizar o cadastro, é necessário levar todos os documentos pessoais dos integrantes da família, comprovante de endereço, comprovantes de renda e carteiras de trabalho dos trabalhadores. Quem já possui o número de identificação Social, já pode fazer o download do aplicativo de forma gratuita, nas lojas oficiais da Apple, Windows e Google Android.

Os interessados podem se dirigir a Sede da Coordenadoria da Juventude, localizada na Rua Dâmaso do monte, 141, centro, ou entrar em contato pelo telefone (82) 3551-3907.

Fonte: Ascom/PMP