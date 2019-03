Adolescente é apreendido suspeito de tráfico de drogas

Data: 22/03/2019



Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta sexta-feira (22), após ser flagrado com drogas, no município de Boca da Mata, em Alagoas. A ação foi realizada pelos policiais militares da 1ª Companhia Independente (CPM/I).

Segundo informações, durante uma saturação no município, os militares, juntamente com a supervisão, avistaram o adolescente em atitudes suspeitas e, ao se aproximar para abordá-lo, ele se desfez de algumas sacolas plásticas. Ao averiguarem o conteúdo do material descartado, os militares constataram que se tratava de 15 pedrinhas de crack, duas bombinhas de maconha e mais duas barras maiores do entorpecente.

Com o menor ainda foi apreendida a quantia de R$ 14,95 em espécie. Com o apoio da equipe do CISP, foram até a casa do menor e, após uma busca domiciliar autorizada, nada de ilícito foi encontrado. O menor foi conduzido juntamente com o material ilícito para a 6ª DRP de São Miguel Campos para a realização dos procedimentos cabíveis.

*Com Ascom PM/AL