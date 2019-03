Dia mundial da água é comemorado em Penedo com diversas ações

Data: 22/03/2019



O Dia Mundial da Água é comemorado anualmente em 22 de março, esta data foi criada com o objetivo de alertar a população mundial sobre a importância da preservação da água . Para promover a conscientização sobre a temática, a Prefeitura de Penedo, o Ima- Instituto do meio ambiente de Alagoas, a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Ciências e Tecnologia, juntamente com a Codevasf, realizaram uma série de ações em comemoração ao dia da água, com o objetivo de promover o interesse pela preservação das águas.

O Dia Mundial da Água foi instituído pela Organização das Nações Unidas – ONU, através da resolução A/RES/47/193 de 21 de fevereiro de 1993, determinando que o dia 22 de março seria a data oficial para comemorar e realizar atividades de reflexão sobre o significado da água para a vida na Terra.

Entre as atividades realizadas em Penedo está o barco-escola que saiu do Porto das balsas. As atividades do Barco-escola ocorrem periodicamente, sempre com o compromisso de realizar ações de educação ambiental. No dia mundial da água, teve uma programação especial em homenagem a esse componente de fundamental importância, na vida de todos os seres humanos, com alunos da rede municipal de educação.

Além disso ocorreu o peixamento no porto das balsas que também contou com a participação de alunos da rede municipal, que inseriram no rio os diversos filhotes de peixe. As atividades contaram com a presença do Secretário de meio ambiente Paulo Freire e da Coordenadora Pedagógica da Semed Lúcia Pereira.

A programação teve também: Gincana ambiental;; Oficina de sabão ecológico; Trilhas ecológicas; Fossa agroecológica; Plantio de mudas de espécies nativas da região, entre outros.

Fonte: Ascom/PMP