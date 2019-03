Fim de semana tem previsão de sol entre nuvens e chuva no domingo

Data: 22/03/2019



O primeiro final de semana de outono em Alagoas já tem a previsão do tempo para o sábado e domingo. De acordo com a Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), haverá nebulosidade variável, quando há muitas nuvens no céu nas regiões do Litoral, Agreste e Zona da Mata.

Para o sábado (23), em Maceió e nas regiões do Litoral, a manhã deve ser com tempo bom, com sol entre nuvens. No período da noite, há possibilidade de chuvas. A temperatura máxima deve ficar em torno dos 35° C.

No Agreste e Sertão, ainda no sábado, a manhã tende a iniciar com pancadas de chuvas e períodos de tempo seco. A temperatura máxima é de 36° C no Agreste e 38° C, no Sertão.

No domingo (24), a capital Maceió e as regiões do Litoral, Agreste e Sertão amanhecem com possibilidade de chuva, com tendência de seguir dessa forma durante o dia. A temperatura máxima pode variar entre 34° C no Litoral e em Maceió, 34° C no Agreste e 38° C, no Sertão.

A previsão do tempo também pode ser acompanhada diariamente em www.semarh.al.gov.br, bem como no aplicativo “Semarh Tempo Alagoas”, disponível para android.



Fonte: Agência Alagoas