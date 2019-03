TJ-AL suspende afastamento de Gustavo Feijó da Prefeitura de Boca da Mata

Data: 22/03/2019



O Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL) suspendeu o afastamento de Gustavo Feijó (MDB) do comando da Prefeitura de Boca da Mata. Ele é suspeito de envolvimento em um esquema que desviou R$ 28 milhões dos cofres públicos. A decisão foi assinada nesta sexta-feira (22) pelo presidente da Corte, desembargador Tutmés Airan.

O desembargador acatou o pedido da defesa do prefeito para suspender a decisão de primeiro grau, proferida pela juíza Eliana Augusta Acioly Machado de Oliveira, da Comarca de Boca da Mata.

Procurado pela reportagem, Felipe Lins, um dos advogados do prefeito, diz que a notícia da suspensão da decisão foi recebida com alegria, e que seu cliente nega todas as acusações.

“Recebemos a decisão com muita alegria, porque foi feita uma correção a uma injustiça praticada. Com relação às acusações, o Gustavo [Feijó] não admite de jeito nenhum”, afirma Lins.

O pedido de afastamento havia sido feito pelo Ministério Público (MP-AL), que acusa o prefeito, que também é vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na Região Nordeste, de comandar um esquema criminoso desde 2013.

Além de afastar o prefeito por 180 dias, a decisão anterior também decretava a indisponibilidade de seus bens e a quebra do sigilo fiscal e bancário.

Para a defesa, não há elementos suficientes que justifiquem essa decisão, o que a tornaria ilegítima.

Na avaliação do presidente do TJ, não havia necessidade da determinação do afastamento de Feijó porque ele já estava afastado do cargo por licença médica, e não havia indícios de que ele atrapalharia a investigação.

“A partir da análise dos autos, verifica-se que (…) não se demonstrou que o acusado irá atrapalhar a instrução processual, nem que está a se desfazer de seus bens para frustrar uma eventual execução. Ademais, não comprovou a necessidade de quebra do sigilo bancário e fiscal. (…) Além disso, conforme consta na petição deste pedido de suspensão, o acusado sequer se encontra no exercício da função de prefeito, encontrando-se afastado, por meio de licença”, diz trecho da decisão do desembargador .

A acusação

Segundo o MP, Feijó se associou a Ricardo Marcel Matos Mendonça, diretor do Instituto da Previdência dos Servidores Públicos do Município de Boca da Mata, braço direito de Feijó nas irregularidades e “dono aparente” do Posto de Gasolina “Auto Posto 20” (Feijó era o real dono do empreendimento familiar), usado na fraude.

O posto não prestaria serviço para os órgãos públicos municipais, servindo apenas como corredor para distribuir o dinheiro do Município a pessoas escolhidas pelo gestor. Outro posto de combustível também estaria envolvido no esquema.

Por conta disso, o MP não descarta a participação de outras pessoas no esquema.

por Derek Gustavo-G1/AL