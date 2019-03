Trabalho integrado possibilitou retomada das obras do Ifal, diz Renan Filho

Data: 22/03/2019



O governador Renan Filho participou, na manhã desta sexta-feira (22), da solenidade de assinatura da ordem de serviço para a retomada das obras de construção do Campus do Instituto Federal de Alagoas (Ifal), no Conjunto Hélio Jatobá, em São Miguel dos Campos. Ele afirmou que a união de esforços do Governo do Estado, da prefeitura municipal e da bancada federal alagoana foi fundamental para o prosseguimento da obra, orçada em R$ 14,5 milhões.

“Esse trabalho integrado do município de São Miguel dos Campos e do Governo do Estado com a nossa bancada federal, que nessa obra foi capitaneado pelo ex-ministro do Turismo e deputado federal Marx Beltrão, colaborou bastante para que a construção do Ifal de São Miguel dos Campos fosse retomada”, avaliou Renan Filho.

As obras estavam paralisadas desde 2016, quando houve a rescisão contratual por descumprimento de obrigações por parte da empresa contrata e da ocorrência de problemas estruturais, informou o Ifal. “Eu, que sempre fui um defensor e entusiasta do Instituto Federal, estou muito feliz com a retomada dessa obra e espero que, em breve, a gente substitua os pedreiros, que hoje trabalham aqui, por alunos e professores”, acrescentou Renan Filho. Cerca de 40% da obra já foi executada com investimentos iniciais de R$ 6 milhões. Serão aplicados outros R$ 8,5 milhões nesta etapa final da construção.

“Como deputado federal, junto com o governador e o prefeito Pedoca [Pedro Jatobá], corremos atrás dos recursos junto ao Ministério da Educação [MEC] para retomar as obras do Ifal de São Miguel dos Campos, que estavam paralisadas e abandonadas”, lembrou Marx Beltrão.

Segundo o reitor do Ifal, Sérgio Teixeira, o prazo para conclusão das obras é de 14 meses. Os recursos são do MEC, por meio de Termo de Execução Descentralizado (TED). “A tendência é, se tudo transcorrer dentro do cronograma, terminar essa obra em dezembro de 2020, ou seja, iniciaremos as atividades docentes e acadêmicas em fevereiro de 2021”, informou Teixeira, acompanhado pelo reitor eleito para o quadriênio 2019/2023, Carlos Guedes.

O Ifal já atua em São Miguel dos Campos desde 2010, funcionando em imóvel cedido pelo município. O Instituto oferece o curso de Segurança do Trabalho e já no próximo ano ofertará o de Química, ampliando ainda mais a grade a partir de 2021, no novo Campus. “Graças a Deus conseguimos juntar as pessoas que a gente precisava para mobilizar o Governo Federal e conseguir esses recursos. Quero agradecer o empenho do governador Renan Filho, que sempre tem acolhido São Miguel dos Campos” , enfatizou o prefeito Pedoca.

Durante seu discurso, Renan Filho afirmou que vai se empenhar para construir o distrito industrial de São Miguel dos Campos. Ele revelou ainda que o Conjunto Hélio Jatobá (1, 2 e 3) será priorizado pelo Programa Minha Cidade Linda, a ser lançado em breve pelo Governo do Estado, que executará obras de drenagem, pavimentação e urbanização de áreas de lazer em municípios alagoanos.

O vice-governador e secretário de Estado da Educação, Luciano Barbosa, também participou da solenidade de assinatura da ordem de serviço para a retomada das obras de construção do Campus Ifal de São Miguel dos Campos.

por Severino Carvalho/Agência Alagoas