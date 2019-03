Vila do Carlinhos Maia, em Penedo, tem segurança reforçada após prisão de homem foragido

Data: 22/03/2019



A vila do Carlinhos Maia, localizada no bairro Senhor do Bonfim, em Penedo, Baixo São Francisco de Alagoas, teve a segurança reforçada pela prefeitura da cidade, após a prisão de um homem que rondava aquela região no início desta semana. As visitas ao local também foram temporariamente suspensas.

A notícia foi divulgada pelo próprio humorista na quinta-feira (22), por meio de seu perfil no Instagram.

Procurada pela reportagem, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Penedo informou que equipes da Guarda Patrimonial, responsável pela vigilância de pontos turísticos e históricos da cidade, farão a segurança da vila.

No vídeo publicado, o vice-prefeito Ronaldo Pereira Lopes (MDB), justifica a medida dizendo que a Vila Primavera (nome verdadeiro do local), é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade.

“Estamos verificando com o engenheiro os projetos de melhoramentos que serão feitos aqui, principalmente a questão da segurança, já que essa vila hoje recebe tantos turistas que visitam o estado de Alagoas e visitam Penedo. Isso para que os moradores dessa vila possam ter uma vida tranquila, mesmo com esse contato diário que eles têm com todos esses turistas que vêm a Penedo”, afirma Lopes.

Ainda na postagem, o humorista alagoano disse que em breve os fãs poderão voltar a visitar tanto o local quanto os moradores, personagens de seus vídeos.

“Não pode haver deslumbramentos em achar que [na vila] ‘tem um pote de ouro’ ou algo divino que mudará sua vida. Somos um programa de humor real, apenas para te divertir. Agora sim, com a vila protegida, em breve lançaremos as novas formas de visitas. Fico extremamente feliz em ver que a vila agora está em segurança 24 horas”, disse Carlinhos.

A assessoria do Município ficou de confirmar se a Guarda Patrimonial vai atuar na região 24 horas por dia.

A prisão que justificou a medida foi feita na última terça (19). Um homem rondava a vila, dizendo que tinha vindo de Recife e que era admirador do humorista. Os moradores estranharam e acionaram a polícia.

Na delegacia, foi constatado que ele tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas no estado vizinho.

por Derek Gustavo-G1/AL