Acidente entre motocicletas deixa três feridos em Arapiraca

Data: 24/03/2019



Três pessoas ficaram feridas após duas motocicletas se colidirem na manhã deste domingo (24), no bairro São Luiz, em Arapiraca. De acordo com informações da polícia, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Emergência do Agreste.

Ainda segundo a polícia, o condutor de uma das motocicletas, modelo Twister e de cor branca, seguia pela rua Muniz Falcão e, ao fazer uma manobra para entrar na rua Manoel Luiz Gomes, acabou colidindo com outra motocicleta, modelo CG 150 e de cor vermelha. Com o impacto, as duas pessoas que estavam no veículo acabaram perdendo o equilíbrio e caindo na via.

As três vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com ferimentos leves.

por Livia Leão/Gazetaweb