CNH: Saiba o que fazer em caso de reprovação nos Exames Prático ou Teórico

Data: 25/03/2019



Candidatos à Primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) costumam ter dúvidas sobre o que fazer em caso de reprovação nos Exames Prático ou Teórico, procedimentos essenciais para a obtenção do documento de porte obrigatório que atesta aptidão para o cidadão conduzir veículos automotores terrestres. O Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL) explica o que causa a reprovação nos exames e quais procedimentos o cidadão deve tomar caso seja reprovado em algum deles.

A resolução 168 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estipula que o exame teórico deverá conter cinco conteúdos básicos para a formação do condutor, divididos entre as 45 horas/aula exigidas, são eles: Legislação de Trânsito, Direção Defensiva, Noções de Primeiros Socorros, Noções de Proteção ao Meio Ambiente e de Convívio Social no Trânsito e Noções sobre Funcionamento do Veículo. O candidato será aprovado no exame teórico caso acerte 70% das 30 questões da prova, ou seja, 21 respostas corretas serão suficientes para levá-lo à próxima etapa.

Já no exame prático de direção veicular, etapa final para a obtenção da Permissão Para Dirigir (PPD), conhecida como CNH Provisória, o candidato será reprovado caso cometa alguma falta eliminatória ou cuja soma de pontos negativos seja maior que três. São consideradas faltas eliminatórias avançar a via preferencial ou sobre o meio fio, não colocar o veículo na área balizada em no máximo três tentativas, ou cometer qualquer infração de natureza gravíssima.

Em caso de reprovação em um dos exames, o cidadão pode emitir a guia de reteste no site do Detran/AL (https://www.detran.al.gov.br/habilitacao/guia-reteste/), realizar o pagamento no valor de R$ 73,98 e agendar novamente o exame. O órgão ressalta que não há limite de tentativas para obter a habilitação, ou seja, o candidato pode realizar os exames quantas vezes forem necessárias, dentro do prazo de um ano contando a partir da abertura do processo para obtenção do documento.

De acordo com dados da Subchefia de Avaliação de Candidatos e Condutores, o índice de reprovação é mais alto nos exames práticos. Em todo o ano de 2018, 23.154 foram reprovados no exame, enquanto que 8.281 perderam a prova teórica.

Fonte: Agência Alagoas