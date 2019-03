Concurso para cartórios em Alagoas será retomado, decide CNJ

Data: 25/03/2019



O concurso público para preenchimento de vagas nos cartórios de Alagoas será retomado, após completar um ano suspenso por decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Agora, o próprio CNJ deu um novo passo para que o certame seja reiniciado, ao designar um desembargador paulista para coordenar o concurso – Marcelo Berthe, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP), foi escalado pelo órgão para presidir a Comissão do Concurso, com garantia de autonomia para definir as condições necessárias para a sua realização. São quase 200 vagas de tabeliães, notários e registradores em todo o estado.

Em 2014, o Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL) lançou o edital de abertura do concurso. No entanto, os 15 desembargadores que integram o Tribunal, segundo o CNJ, consideraram-se impedidos ou suspeitos para presidir a Comissão do Concurso, seja porque são parentes de candidatos inscritos, seja porque são parentes de interinos que respondem por serventias. “Este último fato, inclusive, a revelar situação de flagrante nepotismo no Tribunal, ainda não apurada”, afirmou o conselheiro Valdetário Monteiro, relator do processo em tramitação no CNJ.

Outros problemas com o concurso também foram identificados pelo CNJ, como a falta de estudo prévio sobre as cumulações e desacumulações dos serviços notariais e de registro vagos, exigência prevista nos artigos 26 e 49 da Lei n. 8935/1994. À época, por meio de nota de esclarecimento, o então presidente do TJ/AL, desembargador Otávio Praxedes, informou que o principal fundamento da decisão de suspender o concurso girou em torno do fato que a comissão do certame estava sem presidente. O candidato Djalma Barros de Andrade Neto fez apelo judicial para que o processo fosse suspenso até que o problema fosse resolvido.

A decisão pela retomada do concurso foi tomada no Procedimento de Controle Administrativo número 0003242-06.2014.2.00.0000, com voto do conselheiro Valdetário Monteiro e seguido pelos demais conselheiros do CNJ. O conselheiro Aloysio Corrêa da Veiga irá exercer, como substituto, as atribuições de Corregedor Nacional de Justiça nas diligências referentes ao concurso.

As inscrições foram realizadas em março de 2018 e as provas objetivas estavam previstas para maio do mesmo ano. “O novo presidente da Comissão do Concurso terá total autonomia para gerir o certame, incluindo começar do zero e contratar nova empresa para aplicar as provas. Por sua vez, o TJ/AL irá custear todas as despesas necessárias e oferecer mão de obra técnica para que o desembargador paulista exerça sua atividade no estado nordestino”, informa o CNJ em nota à imprensa.

Obrigação

A realização do concurso para provimento de vagas em cartórios extrajudiciais está prevista na Resolução CNJ n. 80/2009, segundo a qual “os cartórios não podem ficar vagos mais de seis meses sem que seja aberto concurso público para preencher a vaga desde 1988, de acordo com o artigo 236 da Constituição Federal”.

Também em 2009, o Conselho declarou que estavam vagos todos os cartórios de notas e de registros então ocupados sem obediência aos critérios constitucionais. No entanto, Alagoas até hoje não tinha feito concurso para titulares dos cartórios do Estado, como determina a Constituição Federal.

por Kelmenn Freitas / Com CNJ