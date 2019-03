CSA acelera no segundo tempo, vence o Sergipe e volta ao G-4 na Copa do Nordeste

Data: 24/03/2019



O CSA está de volta ao G-4 do Nordestão. Teve dificuldades no primeiro tempo, chegou a ser vaiado pela torcida, mas foi intenso na etapa final e venceu o Sergipe por 2 a 0. Ronaldo Alves, de pênalti, e Didira marcaram os gols da partida, disputada no Rei Pelé. O Azulão chegou a 13 pontos e assumiu a quarta colocação do Grupo B. Com três, o Sergipe é o sexto da chave A.

O CSA volta a jogar pelo Nordestão no próximo sábado, às 16h. Enfrenta o Altos no Albertão, em Teresina. Nos mesmos dia e horário, o Sergipe recebe o Moto Club. Jogo está marcado para o Bastistão, em Aracaju.

Primeiro tempo

Etapa sem sal, com poucas chances. O CSA teve mais posse, cercou, mas não foi efetivo. Pecou no último toque, no último passe, e parou na marcação do Sergipe.

O Alvirrubro tinha uma proposta clara: jogar fechado, marcando bem atrás, e sair em contra-ataques. Encaixou três, sempre com Rhuan, pela direita, e deu sustos no goleiro João Carlos em chutes de longe. O próprio Rhuan e Ramalho finalizaram com perigo.

Segundo tempo

O CSA voltou bem melhor. Criou duas chances claríssimas na sequência. Primeiro, Cassiano achou Matheus Sávio na área. Com o gol aberto, ele chutou pra fora. Depois, Manga Escobar cruzou na medida para Cassiano, na pequena área. O atacante bateu em cima de Erivelton, que salvou o Sergipe.

Aos 14 minutos, Carlos Alexandre segurou Leandro Castán na área, e o árbitro marcou pênalti. O zagueiro Ronaldo Alves deslocou o goleiro do Sergipe e abriu o placar. Aos 34, Didira recebeu de Patrick Fabiano e finalizou de fora da área, no cantinho: 2 a 0 para o CSA.

Fonte: Globoesporte