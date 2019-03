Com dois de Jesus, Brasil bate tchecos em último teste para lista

Data: 26/03/2019



A Seleção Brasileira disputou seu último amistoso antes da convocação para a Copa América durante a tarde desta terça-feira. Em Praga, com Gabriel Jesus inspirado, o time comandado pelo técnico Tite começou em desvantagem contra a República Tcheca, mas conseguiu buscar a virada por 3 a 1.

Incapaz de criar chances para marcar na etapa inicial, a Seleção Brasileira foi vazada por Pavelka. No começo do segundo tempo, Firmino empatou iniciou a reação. Gabriel Jesus, colocado no lugar de Coutinho na metade final, Gabriel Jesus marcou duas vezes.O técnico Tite publica a lista de 23 convocados para a Copa América no dia 17 de maio. Na primeira fase do torneio, a ser disputado no Brasil, a Seleção enfrenta Bolívia, Venezuela e Peru. A estreia, contra os bolivianos, está marcada para 14 de junho, no Estádio do Morumbi.

O Jogo – A Seleção Brasileira até tentou se impor no começo da partida e teve mais posse de bola. No entanto, sem criatividade alguma, a equipe comandada pelo técnico Tite foi incapaz de construir uma boa chance de gol para balançar as redes no primeiro tempo.

A equipe visitante passou a ter ainda mais dificuldade no momento em que os tchecos adiantaram a marcação e tomou um susto em cobrança de falta. Após sofrer falta de Marquinhos, Schick surpreendeu ao cobrar rasteiro e obrigou Alisson a fazer defesa complicada.

O time da casa começou a mandar no jogo e conseguiu inaugurar o marcador aos 36 minutos do primeiro tempo. Após desvio em Allan, a bola passou entre as pernas de Marquinhos e sobrou para Pavelka. Livre diante de Alisson, o tcheco bateu firme e acertou o canto direito do goleiro.

A Seleção Brasileira voltou mais ligada e empatou logo aos 4 minutos do segundo tempo. Selassie, sem ser ameaçado, recuou pela direita para Suchy, que não conseguiu dominar. Atento, Firmino tomar a frente do adversário e, diante de Pavlenka, definiu com sucesso.

Durante a etapa complementar, os técnicos Jaroslav Silhavy e Tite aproveitaram para realizar testes com uma série de alterações nas respectivas equipes. Após as várias mudanças nas duas seleções, o jogo perdeu um pouco de ritmo, com menos chances de gol.

A Seleção Brasileira alcançou a virada aos 37 minutos do segundo tempo. David Neres arrancou pela esquerda e recebeu bom passe de Danilo. O ex-jogador do São Paulo cruzou rasteiro e Gabriel Jesus completou para o gol vazio. O terceiro veio aos 44 minutos, quando Jesus recebeu de Allan e tentou duas vezes para superar o goleiro.

FICHA TÉCNICA

REPÚBLICA TCHECA 1 x 3 BRASIL

Local: Eden Arena, em Praga (República Tcheca)

Data: Terça-feira, 26/03/2019

Horário: 16h45 (de Brasília)

Árbitro: Ovidiu Hategan (ROM)

Assistentes: Octavian Sovre (ROM) e Sebastian Gheroghe (ROM)

Cartões amarelos: Casemiro (BRA)

Gol:

REPÚBLICA TCHECA: Pavelka, aos 36 minutos do 1º Tempo

BRASIL: Firmino, aos 4 minutos do 2º Tempo, e Gabriel Jesus, aos 37 e aos 44 minutos do 2º Tempo

REPÚBLICA TCHECA: Pavlenka; Coufal, Suchy, Celustka (Kudela) e Novak (Selassie); Soucek e Pavelka (Kral); Masopust, Darida (Frydek) e Zmrhal; Schick (Vydra)

Técnico: Jaroslav Silhavy

BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro (Arthur); Allan, Coutinho (Gabriel Jesus), Paquetá (Everton) e Richarlison (David Neres); Firmino (Fabinho)

Técnico: Tite

Fonte: Gazeta Esportiva