Vídeos mostram assalto a banco com reféns cometido em setembro em Igreja Nova

Data: 26/03/2019



A polícia divulgou na manhã desta terça-feira (26) uma série de vídeos que mostram a ação dos bandidos que explodiram e assaltaram uma agência do Banco do Brasil na cidade de Igreja Nova, região do Baixo São Francisco de Alagoas, em setembro do ano passado. Nas imagens, é possível ver o momento em que a agência é arrombada e o que o grupo faz reféns durante a ação.

Os vídeos mostram que o grupo, composto por seis pessoas, chega ao local e entra na agência pela porta da frente. As imagens mostram ainda que eles usam uma caminhonete, uma Chevrolet S-10, e fazem reféns durante a ação. Pelo menos quatro pessoas são detidas pelos bandidos.

De acordo com o delegado Fábio Costa, o vídeo mostra a ação do grupo ao qual pertence um homem preso na manhã de hoje em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela 17ª Vara Criminal. Ele é apontado como líder do grupo.

Maciel Guedes dos Santos, de 38 anos, foi preso enquanto bebia em um bar em Olho d’Água das Flores. Com ele, a polícia prendeu em flagrante o sergipano Clariston Costa Dantas, de 37 anos, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, que também é suspeito da ação.

O delegado disse ainda que um dos suspeitos do grupo é considerado foragido da polícia. Outros três morreram em uma ação policial em uma casa na zona rural de Santana do Ipanema, no Sertão do Estado, onde outras 8 pessoas, totalizando 11, morreram, suspeitas de praticar assaltos a agências bancárias de Alagoas.

por Erik Maia/TNH1